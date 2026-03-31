Нарушение логистики привело к тому, что украинские военные неделями сидят без еды и тепла. Это фиксируют операторы российских дронов-разведчиков, рассказал РИА Новости начальник расчета взвода БПС полка 1431 с позывным «Шил».

По его словам, российские военные стараются максимально нарушить снабжение противника едой и боеприпасами, в том числе и с помощью тяжелых гексакоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга».

««Баба-яга» что-то успел им скинуть - соответственно, тоже отрабатываем эти материальные средства», - пояснил «Шил».

По его словам, он и его сослуживцы из группировки войск «Север» фиксируют с дронов критическое положение украинских военных на харьковском направлении, видя, что они «неделями сидят голодными, холодными».

«Также они выходят из укрытий, по ним видно, что они уже все «спеклись»... Даже было пару случаев, когда противник вылезал из блиндажей и махал нам ручками, видя наш дрон. Соответственно, поэтому противника не отрабатывали», - рассказал он.

Ранее российские военные обнаружили тела бойцов Вооруженных сил Украины, которые замерзли насмерть в подвалах, где они укрывались, ожидая помощи.