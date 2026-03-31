Появились подробности о маршруте атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику. Подробности о маршруте дронов появились у Shot в Telegram.

По информации издания, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих российскую территорию беспилотников.

ФСБ: ВСУ начали использовать тихие высокоскоростные дроны

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения. Кроме того, в Кировском районе региона повреждены несколько десятков квартир и два соцобъекта. Пострадали три человека.

По данным Минобороны России, в ночь на 31 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Дроны атаковали Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую, Калужскую и Тверскую области, а также Московский регион.