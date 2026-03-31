Десятки украинских солдат попали в «огневой мешок» благодаря хитрой тактической операции ВС РФ в Николаевке. Как сообщает aif.ru, населенный пункт замыкает оборону ВСУ в Славянске с восточной стороны, а зачистка открывает прямое шоссе для дальнейшего продвижения.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что «огневой мешок» — окружение, из которого для солдат ВСУ осталось лишь два выхода. Это или сдача плен, или смерть.

«Количество боевиков в огневом мешке может варьироваться от пяти до ста и более человек в зависимости от того, какое подразделение было в полуокружении. В ситуации с Николаевкой речь может идти о не менее чем 30 боевиках, так как это событие, значимое для ведения боев местного значения, и оно получило огласку в СМИ», — заявил Иванников.

Киев тем временем развернул охоту на мирных жителей Славянска. Российские силовые структуры заявляют о чудовищных фактах принудительной эвакуации. Иванников отмечает, что насильно вывезенных людей ждет незавидная участь — или «холодный сырой сарай в Киевской области», или «небольшие концлагеря» в украинских регионах.

«У многих отбирают мобильные телефоны, чтобы те не делали лишних звонков, не фотографировали, не сообщали своим родственникам о местах пребывания», — рассказал Иванников.

На местах мародеры начинают грабить квартиры. Солдаты ВСУ сжигают жилье, чтобы скрыть следы своих преступлений. Из-за этого в Славянске фиксируется большое количество пожаров. По мнению советника, происходящее свидетельствует, что Киев готовит город к обороне и дальнейшей сдаче.