Замкомандующего Военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф в интервью Politico высказался о необходимости подготовить ВВС страны к вероятному вооруженному противостоянию с Российской Федерацией.

"Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год", — поделился своей точкой зрения он.

По словам Тардифа, французские пилоты могут сразу оказаться на передовой при появлении напряженности на восточной границе западного военно-политического блока НАТО, поскольку у стран Балтии нет истребительной авиации, а потенциал Румынии ограничен, в связи с этим западноевропейские государства должны подготовиться к тому, что начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал "шоком".

В Финляндии сделали заявление о готовности страны к войне

Также Тардиф отметил быстрое развитие российского ОПК.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле говорили о том, что РФ никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.