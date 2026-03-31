В ДНР рассказали о новой тактике ВСУ для атак дронов

Украинские военные начали применять в ДНР беспилотники с повышенной скоростью, что делает их менее заметными на слух во время атаки. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник регионального управления ФСБ.

По его словам, речь идет о дронах, которые могут быть полукоптерного типа и оснащены электродвигателями. За счет высокой скорости их звук становится слышен лишь в момент нанесения удара.

Собеседник агентства отметил, что такие характеристики достигаются путем модификации уже существующих моделей беспилотников.

До этого замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что украинские военные начали применять мины на взрывателях с эффектом Доплера.

Садовник уточнил, что методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения беспилотников, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

