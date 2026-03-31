Ему не нужна невидимость: у Запада будут проблемы с российским Су-35

Су-35 является самолетом четверного поколения и ему часто вменяют в вину, что он не обладает характеристиками малозаметности, сравнимыми с истребителями пятого поколения. В США считают, что сильные стороны российского самолета в другом, и ему не нужно быть малозаметным, чтобы доставить массу проблем своим противникам.

«Подвиньтесь, F-22 и F-35: российскому Су-35 не нужна невидимость для ведения боя», – пишет автор американского издания.

В статье говорится, что реалии украинского конфликта демонстрируют: первостепенное значение имеют не дорогие и высокотехнологичные самолеты пятого поколения, а наличие большого арсенала более простых, экономичных и легко восполняемых в случае потерь летательных аппаратов. Истребитель Су-35, по мнению аналитиков, идеально вписывается в эту концепцию. Несмотря на не самую высокую степень малозаметности, он обладает значительной дальностью полета и способен нести внушительную номенклатуру вооружений, что позволяет рассматривать его, по сути, как воздушную платформу для запуска ракет.

Появилось фото истребителя Су-35 в "режиме зверя"

«Его предназначение – быть на передовой, уничтожать множество целей и срывать планы противника», – отмечают аналитики.

Кроме того, исключительная маневренность Су-35 является его существенным преимуществом. Благодаря оснащению системами управления вектором тяги, самолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа, такие как «кобра» и «колокол». Американский военный эксперт Брэндон Вайхерт полагает, что в ближнем воздушном бою пилоты Су-35 могли бы одержать верх над многими западными истребителями, пишет АБН24.

«Су-35 по праву может претендовать на звание одного из лучших боевых самолетов современности», – подчеркнул эксперт.

Напомним, США поплатились за шутки над Су-57.