Расчет беспилотников 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, носящей наименование «Карма», в качестве ключевых целей выбирает объекты, расположенные в Курской области, при этом на сумском направлении подразделение систематически сталкивается с потерями.

Об этом ТАСС проинформировали источники в российских силовых структурах.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Собеседник агентства уточнил, что данное соединение действует именно на сумском участке фронта. По его словам, в приоритете этого украинского формирования нанесение ударов по гражданской инфраструктуре соседнего российского региона.

Как свидетельствуют некрологи, публикуемые в социальных сетях, личный состав и техника бригады регулярно несут урон.