Страны Персидского залива призвали США продолжать войну с Ираном

Несколько стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ призвали США продолжать военные действия против Ирана. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных чиновников США, Израиля и стран Персидского залива.

© Лента.ру

По его данным, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в неофициальных разговорах выражали мнение, что военную операцию США и Израиля следует продолжать до тех пор, пока в руководстве Ирана не произойдут серьезные изменения или не изменится его политический курс.

При этом, как отмечает агентство, позиции стран Персидского залива по конфликту различаются: наиболее жесткую линию занимают Саудовская Аравия и ОАЭ, тогда как Оман и Катар склоняются к дипломатическому решению.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Иран пока не ответил на американский план по урегулированию конфликта, состоящий из 15 пунктов.