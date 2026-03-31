Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали портовую зону Усть-Луга в Ленобласти, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — отметил губернатор, уточнив, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников.

Ранее Дрозденко сообщал о четырех сбитых аппаратах.

Кроме того, звуки взрывов и работу ПВО слышали жители Самарской области. По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.