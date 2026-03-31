Военный эксперт рассказал о последствиях потери ВСУ Новоосинова

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери контроля над населенным пунктом Новоосиново вынуждено «половинить» свои силы. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

© Лента.ру

Специалист объяснил, что это позволит российской армии улучшить свои позиции в районе Купянска-Узлового.

«Поскольку украинскому командованию придется опять половинить свои войска, растягивать фронт, кидать дополнительные резервы», — рассказал он о последствиях.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные взяли под контроль Новоосиново Харьковской области.