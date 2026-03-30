«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир третий раз за день

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «станция Судного дня» или «жужжалка», вышла в эфир третий раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, в 15:40 по мск в эфире станции прозвучало слово «гуаносляб» и несколько цифр. Как и всегда, значение послания остается неизвестным.

«41869 ГУАНОСЛЯБ 1485 1546», — передает канал сообщение станции.

УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Точное предназначение станции неизвестно, но ее деятельность связывают с работой российских военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры из слов и цифр.

Ранее станция передала в эфир еще два сигнала — слово «шейх» и «срезовак».