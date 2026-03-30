Серия взрывов прозвучала над российским городом

Согласно информации телеграм-канала SHOT, над Смоленском прогремела серия мощных взрывов, что свидетельствует о воздушной атаке украинских дронов, которую отражает система ПВО.

Местные жители сообщают, что инцидент начался примерно 20 минут назад и продолжается в настоящее время. Было зафиксировано три-четыре сильных взрыва в северной и центральной зонах города. Наблюдатели отмечают вспышки и искры в небе, вызванные срабатыванием систем противовоздушной обороны.

На данный момент официальных данных о жертвах или материальном ущербе не поступало. В настоящее время силы ПВО активно противодействуют беспилотникам противника.