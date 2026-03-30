Иран сообщил о сбитии американского беспилотника MQ-9 Reaper

Системы ПВО Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Исфаханом. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

«Несколько минут назад беспилотник MQ-9 Reaper был перехвачен и уничтожен над Исфаханом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что американский дрон «был ликвидирован новой передовой системой противовоздушной обороны КСИР, находящейся под контролем интегрированной системы ПВО страны».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

28 марта телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщал, что Белый дом предупредил союзников США о том, что на достижение сделки об урегулировании конфликта с Ираном потребуется время. По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассчитывает на продолжение активной фазы конфликта в течение еще двух-четырех недель.

Ранее в Тегеране назвали Украину участницей агрессии США против Ирана.