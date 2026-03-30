ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России почти сотню беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 41 БПЛА сбили над Брянской областью, 23 — над Курской, 20 — над территорией Белгородской области, и еще 14 уничтожили над Смоленской областью.

Ранее стало известно, что российские военные сбили в зоне специальной военной операции (СВО) три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 312 беспилотников.