В Ленобласти в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека

Двое детей и один взрослый пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

К 6:00 над Ленобластью уничтожено 38 украинских дронов. По словам политика, в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков беспилотника было разбито остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир). Кроме того, зафиксированы повреждения в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети, один — взрослый. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — подчеркнул губернатор.

Ранее ВСУ атаковали портовую зону Усть-Луга в Ленобласти.