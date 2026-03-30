Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемене, сообщило о возможной блокаде Баб-эль-Мандебского пролива — морской путь соединяет Красное море и Аденский залив, поэтому является важным маршрутом для перевозки нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на InsideOver.

По словам заместителя министра информации в правительстве хуситов Мухаммеда Мансура, такой шаг может поднять стоимость нефти до 200 долларов за баррель. В данный момент, как уточнил Мансур, хуситы обсуждают эту инициативу с Ираном.

«Самое важное — дать понять нашим врагам, что мы никогда не сдадимся. Европа тоже должна понять, что если она продолжит быть врагом оси сопротивления, мы поднимем цену на нефть до 200 долларов за баррель, задушив ее экономику», — добавил он.

Ранее йеменские хуситы нанесли удары по Израилю.