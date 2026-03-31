Пленный рассказал о насильственной мобилизации у магазина
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Целуйко рассказал, что его мобилизовали силой прямо во время похода в магазин.
Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.
«Перед магазином подъехал гражданский автомобиль. Мужики скрутили меня, на заднее сиденье посадили и сели по две стороны дверей. Закрыли и поехали», - рассказал пленный.
После этого Целуйко доставили в ТЦК. Там пообещали, что в зону конфликта отправят «для вида» и в боевых действиях он участвовать не будет. Однако обещания не сдержали - направили на линию боевого соприкосновения и не обеспечили нормальной ротации.
В итоге при первой возможности он сдался российским штурмовым подразделениям группировки войск «Центр». Пленный также заявил, что российские военнослужащие отнеслись к нему гуманно, и призвал других бойцов сложить оружие.
Другой пленный рассказал, как его мобилизовали в ВСУ, несмотря на неспособность поднять более пяти килограммов.