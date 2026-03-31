Пленный рассказал о насильственной мобилизации у магазина

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Целуйко рассказал, что его мобилизовали силой прямо во время похода в магазин.

© ТК «Звезда»

Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

«Перед магазином подъехал гражданский автомобиль. Мужики скрутили меня, на заднее сиденье посадили и сели по две стороны дверей. Закрыли и поехали», - рассказал пленный.

После этого Целуйко доставили в ТЦК. Там пообещали, что в зону конфликта отправят «для вида» и в боевых действиях он участвовать не будет. Однако обещания не сдержали - направили на линию боевого соприкосновения и не обеспечили нормальной ротации.

В итоге при первой возможности он сдался российским штурмовым подразделениям группировки войск «Центр». Пленный также заявил, что российские военнослужащие отнеслись к нему гуманно, и призвал других бойцов сложить оружие.

