Bloomberg: у стран Персидского залива заканчиваются противоракеты

Агентство Bloomberg сообщает, что у стран Персидского залива подходят к концу запасы противоракет.

© Global look

Данные агентства свидетельствуют, что с 28 февраля странами Залива было израсходовано порядка 2,4 тысяч ракет-перехватчиков, и это число близко к запасам до начала эскалации на Ближнем Востоке.

В Bloomberg утверждают, что Иран выпустил по странам Персидского залива с начала конфликта 1,2 тысячи баллистических ракет и 4 тысячи дронов Shahed. Отмечается, что только за минувшие выходные было зафиксировано до 40 запусков в сутки, что в два раза превышает среднесуточный показатель.

Как заметили в агентстве, подавляющее большинство израсходованных перехватчиков приходится на ракеты Patriot PAC-3 и GEM-T, запасы которых у стран Залива до войны составляли менее 2,8 тысяч единиц.