Зеленский объявил о поиске замены Patriot

Украина ведет переговоры по альтернативе PAC-3 — улучшенной версии американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Не Украине только, но и миру надо искать альтернативу как можно скорее. И мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность», — сообщил политик.

Зеленский не назвал страны, с которыми ведутся переговоры. Он уточнил, что объявит о нем так скоро, как Киев достигнет результата с ними.

Министр обороны Украины Михаил Федоров накануне сообщил, что в стране начала работать частная противовоздушная оборона (ПВО). По его словам, одна из частных компания подготовила свою группу и якобы уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области.