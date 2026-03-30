Турция сообщила о сбитой ракете, запущенной из Ирана

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Североатлантического альянса уничтожили баллистическую ракету Ирана в небе над Турцией в Восточном Средиземноморье. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

— Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета... была нейтрализована... силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, — передает официальный сайт турецкого оборонного ведомства.

Кроме того, 4 марта системы ПВО Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке перехватили ракету, выпущенную с территории Ирана. Уже 9 марта над Турцией также удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном.

Некоторые аналитики полагают, что на фоне возможного расширения конфликта между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем Турции будет все труднее удерживать нейтралитет по поводу происходящего.

Еще 22 марта глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по объектам на их территории.