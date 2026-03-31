Япония усиливает оборону дальнобойными ракетами

Японские военные приступили к развертыванию дальнобойных ракет, которые разместят в городах Сидзуока и Кумамото. Об этом сообщает китайское издание Sohu со ссылкой на Минобороны Японии.

В материале отмечается, что ранее у страны не было ракет с дальностью, позволяющей достигать других государств. При этом аналитики считают, что в случае конфликта районы размещения таких систем могут стать целями для ударов, а местные жители выражают обеспокоенность возможными рисками для безопасности.

Уточняется, что в Кумамото планируется развернуть комплекс Type 12 класса «земля — корабль», установленный на мобильной пусковой установке. В Сидзуоке разместят систему с высокоскоростными планирующими боевыми блоками.

Кроме того, в течение 2026 года такие системы собираются разместить в префектурах Хоккайдо и Миядзаки.

По открытым данным, дальность этих ракет превышает 1000 километров. Параллельно в Японии ведется разработка вооружений с дальностью до 2000 километров.