Два человека пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские оккупанты с помощью дрона атаковали пассажирский автобус в городе Шебекино.

В результате атаки ранения получили два мирных жителя.

«Пассажирский автобус в Шебекино атакован вражеским беспилотником. Ранены двое», — сообщил глава региона в Telegram.

Гладков отметил, что бойцы самообороны доставили двух пострадавших в Шебекинскую ЦРБ.

Уточняется, что женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения туловища и ног, а мужчина — минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и грудной клетки.

Ожидается, что вскоре их отправят в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали город Шебекино Белгородской области, где пострадали женщина и сотрудник подразделения «Орлан».