Бойцы группировки «Север» рассказали, каким образом борются с дронами и прячут самоходную артиллерийскую установку на харьковском направлении специальной военной операции. Их слова приводят «Известия».

Военкор издания Татьяна Симоненкова посетила российских военных на передовой. По ее словам, самоходная артиллерийская установка (САУ) способна наносить удары по позиции противника на расстоянии около 15 км. Работа координируется из командного пункта 71-й гвардейской мотострелковой дивизии.

«Если пехота идет на вступление, то можно целую роту положить не более чем за три выстрела. Если снаряд поставить на замедленный, как мы стреляли по танкам, то при хорошем попадании броня Т-72 не выдерживает, и башню отрывает полностью с одного выстрела», — уточнил командир орудия «Бэтмен».

В свою очередь командир батареи самоходной артиллерийской установки с позывным «Мурзик» отметил, что приходится прятать САУ от дронов Вооруженных сил Украины.

Так, однажды при выезде на позицию противник использовал 34 дрона. А за день было уничтожено 44 вражеских беспилотных летательных аппарата. При этом технику удалось спасти благодаря гаражу, маскировочным сетям и сеткам-рабицам, рассказал он.

Ситуации на поле боя бывают разные: приходилось и нырять вброд, и преодолевать грязевые участки, где обычная техника не способна ехать, и на сопках между деревьями маневрировать практически боком, заметил механик-водитель с позывным «Малой».

Ранее российский военнослужащий с позывным «Буксир» рассказал о том, что ВС РФ уничтожили легкобронированную технику ВСУ и НАТО на харьковском направлении. Он отметил, что техника находилась в ангаре.