Появилось видео пролетающих над Эстонией украинских дронов

Жители Нарвы опубликовали видео с пролетающими над городом дронами Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Жители эстонской Нарвы опубликовали ролик, где хорошо слышен рев украинских беспилотников, летящих над городом», — сказано в публикации.

На видео можно услышать звук пролетающих украинских беспилотных летательных аппаратов, сами дроны в кадр не попали. Съемка велась из окна дома.

25 марта дрон врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Аналогичный инцидент произошел в Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.