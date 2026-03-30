Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что на украинские атаки Россия может ответить пуском «Орешника» по командным пунктам ВСУ. Об этом сообщает News.ru.

Тридцатого марта власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших от дронов домов, учреждений и предприятий. При атаке беспилотников на Таганрог погиб мужчина, еще семеро человек пострадали. Были повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов и десять автомобилей.

По мнению Дандыкина, в ответ Россия может применить против ВСУ как дроны, так и более мощное оружие - «Кинжалы», «Цирконы», «Искандеры» или «Орешник». Эти ракеты способны уничтожить целые предприятия, связанные с ВСУ, и защищенные командные пункты, подчеркнул военный.