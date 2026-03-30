Иран сообщил об ударах по промышленному району израильской Хайфы, в том числе по НПЗ и порту. Иранские военные также поразили радиолокационные станции США и место дислокации американских сил в ОАЭ. Израильская армия, со своей стороны, атаковала места производства оружия в Тегеране и блокпост армии Ливана. Кроме того, в Тегеране сегодня заявили о планах выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также сделать проход судов через Ормузский пролив платным.

Вооружённые силы Ирана нанесли удары по промышленному району израильской Хайфы, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщают иранские СМИ.

Операция была проведена совместно с шиитским движением «Хезболла».

В результате атаки произошло возгорание топливного резервуара на НПЗ. Кроме того, обстрелу подвергся порт Хайфы.

Вместе с тем иранские военные поразили радиолокационные станции США и место дислокации американских сил в ОАЭ.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о новых ударах по местам производства оружия в Тегеране. По данным Тель-Авива, за последние два дня было поражено около 40 таких объектов. Среди целей — место сборки дальнобойных ракет и объект по производству, исследованиям и разработке двигателей для баллистических ракет.

ЦАХАЛ также атаковал блокпост армии Ливана на юге страны. В результате один военнослужащий погиб, несколько получили ранения.

Между тем стало известно, что парламент Ирана рассматривает вопрос о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сегодня сообщил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«В чём выгода от участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нём? Исламская Республика Иран никогда не стремилась и не стремится к созданию ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.

В то же время член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Алаэддин Боруджерди предупредил, что проход судов через Ормузский пролив станет платным в соответствии с новым законом, который будет принят в ближайшее время. По его словам, обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться за счёт сборов за проход через пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали масштабную военную операцию в Иране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что операция направлена на «устранение экзистенциальной угрозы» для Израиля, которая якобы исходит от режима аятолл в Иране. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о недопустимости получения Тегераном ядерного оружия.

В результате ударов Израиля и США погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам в странах Персидского залива и по территории Израиля.