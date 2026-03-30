Госдеп США перечислил цели военной операции против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио обнародовал четыре цели военной операции против Ирана, заявив о необходимости уничтожить военный потенциал Тегерана. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте Госдепартамента в соцсети X.

«Вот четкие цели операции. Запишите их: уничтожение военно-воздушных сил Ирана, уничтожение их военно-морского флота, серьезное ослабление их ракетного потенциала, уничтожение их заводов», — говорится в сообщении.

Ранее Рубио заявил, что США не намерены позволить Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, у президента США Дональда Трампа есть ряд вариантов действий, если он решит предотвратить это.