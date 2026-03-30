Тяжелые дроны-гексакоптеры ВСУ стали новой целью российских снайперов. Как сообщает «КП», военный с позывным «Тарен» рассказал, как бойцы сбивали «электрических птиц» в битве за Димитров и работали в условиях городской застройки.

Снайпер служит в группе «Гроза» 5-й гвардейской бригады 51 гвардейской армии в составе группировки войск «Центр». Он вернулся с боевой задачи, которая длилась девять месяцев — она началась в июне 2025 года и закончилась в феврале 2026 года. У группы был очень тяжелый путь в Димитров — снайперы долго заходили, у противника было много расчетов БПЛА, а бойцы должны были прикрывать штурмовиков.

«Да, работали по летающим целям. Работали по диверсионным группам противника, они тоже пытались мешать нашим штурмовикам. Когда мы все-таки вошли в город, началась зачистка. Но в городе оставались группы всушников, держали позиции, не уходили. И мы вместе со штурмовыми отрядами их выбивали», — поделился «Тарен».

Он отметил, что ВСУ только «на коптерах и сидят». Украинские военные пытаются компенсировать недостаток личного состава запуская как можно больше БПЛА, однако «птицы» не могут удерживать территории.

Противник в Димитрове порой оказывался со всех сторон — боевики ВСУ сидели в подвалах и выходили в российским военным спину. Ситуация могла бы быть сложной, если бы не дополнительные группы — и тогда уже украинские военные оказывались в окружении. Остаточные группы ВСУ снабжались тяжелыми дронами-гексакоптерами. «Тарен» и его напарник «Патрик» эти дроны сбивали — в тепловизоре и приборе ночного видения они наблюдаются за километр.

«Сколько сбил коптеров — сосчитать не могу, много. Каких только "птиц" не было! Но суть-то одна — у нас они падают! Вообще не важно, есть на нем "Старлинк" или оптоволокно, все сбиваем», — поделился снайпер.

Военный отметил, что не все так просто и порой бывает «страшно». Ценой выстрела «Тарена» является и его жизнь, и чужая. Порой приходиться прикрывать сослуживцев, сбивая коптеры, однако в этот же момент снайпер раскрывается и рискует.

Саму группу «Гроза» снабжали с помощью дронов на оптическом волокне. Они по рации сообщали командиру, что им нужно. Через эту же рацию общались с родными. В городе они встречали очень много мирных людей, которые ждали российских солдат.

«И детей там много было. Словами не передать, как они нам были рады. И мы с ними всем делились. Но старались мирных беречь, к гражданским не приближались, чтобы не получалось, что мы ими прикрываемся. Противник мог засечь эти встречи с дронов-разведчиков и гражданских жалеть бы не стал», — заявил он.

«Тарен» подчеркнул, что украинские военные жестко относились к обычному населению. Гражданским приходилось прятать детей и мужчин призывного возраста. Кроме того, несколько раз боевики прикрывались мирными людьми.