В Ливане погибли миротворцы ООН

В понедельник, 30 марта, на юге Ливана был атакован патруль Временных сил ООН. Об этом сообщает Lebanon Debate.

Патруль попал под удар на дороге Бени-Хайян - Талуса. В результате погибли два военнослужащих индонезийского контингента и были ранены несколько человек из состава испанского контингента.

Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) - миротворческие силы, размещенные на границе с Израилем в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 1978 года. Их мандат продлевается каждые полгода. Задача этих сил - поддержание спокойствия на израильско-ливанской границе.

Утром силы UNIFIL объявили о гибели солдата индонезийского контингента и тяжелом ранении еще одного военного в результате взрыва снаряда в поселении Адшит-эль-Кусайр (там находятся позиции миссии ООН).

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Вскоре Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против движения «Хезболла» в Ливане.

В марте в «Хезболле» заявляли, что обстреляли ракетами штаб северного командования израильской армии на базе Дадо к северу от города Сафед. Также «Хезболла» сообщила, что нанесла удар управляемой ракетой по израильскому танку «Меркава» в приграничном ливанском городе Куза.