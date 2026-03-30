Названы сроки решающего сражения за ключевые города Донбасса

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что решающая битва за Краматорск и Славянск может состояться уже в апреле 2026 года. Об этом Баранец рассказал News.ru.

Полковник объяснил, что после взятия Константиновки для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск. Он отметил, что в конце марта в Константиновке идут бои.

«Я думаю, что основное сражение за Славянск и Краматорск начнется в апреле - либо в десятых, либо в двадцатых числах», - заявил Баранец.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов подчеркивал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.