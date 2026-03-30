Как разведка ВС РФ поймала «пиратских роботов» ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ с помощью акустики обнаружили автономный подводный дрон, запущенный из Одессы, Очакова или Николаева. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Черноморский флот в течение суток уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ. Об этом в Минобороны России сообщили 28 марта.

«Что и было сделано специалистами Черноморского флота», - подчеркнул эксперт.

Военный назвал подводный беспилотник британской разработкой. Уничтожение аппарата доказывает, что ВС РФ знают, как противостоять такому оружию, заключил Дандыкин.