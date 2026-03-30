«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новыми сообщениями

30 марта радиостанция УВБ-76, известная в узких кругах как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», дважды выходила в эфир с передачей зашифрованных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

© shaunl/iStock.com

Первый сигнал был зафиксирован в 13:01 по московскому времени. В эфире прозвучало: «НЖТИ 02027 ШЕЙХ 9901 3553». Второе сообщение появилось в 14:15. На этот раз голос зачитал: «НЖТИ 06567 СРЕЗОВАК 4281 5666».

Оба сеанса связи были отмечены в логах наблюдателей, следящих за работой таинственной станции. Назначение и смысл передаваемых кодов, как и прежде, остаются неизвестными. УВБ-76 продолжает работу на частоте 4625 кГц, регулярно выходя в эфир с подобными сообщениями на протяжении многих десятилетий.

Ранее сообщалось, что российская коротковолновая радиостанция УВБ-76 в 2026 году стала вещать гораздо активнее, чем в прошлом году. В период с 1 января по 15 марта станция передала в эфир 106 сообщений, тогда как за три полных месяца прошлого года на частоте УВБ-76 прозвучало 99 сообщений.