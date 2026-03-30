Сводка СВО за день 30 марта: удар «Акации» и сорванные атаки ВСУ

Днем в понедельник 30 марта, ВС РФ пресекли попытки контратак ВСУ в Запорожской области. В этот же день в Минобороны сообщили, что российские морпехи предотвратили диверсии.

Удар «Акации»

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Разведка с помощью дронов выявила укрепления, пулеметные гнезда и блиндажи ВСУ в лесу.

Командир «Акации», военный с позывным «Дэн» пояснил, что артиллерия обеспечивала проход штурмовых групп: она подавляла огневые точки и опорные пункты, чтобы пехоте было легче продвигаться. Также артиллеристам удалось уничтожить склад с боеприпасами. После серии ударов подразделения ВС РФ заняли опорные пункты.

Сорванные атаки ВСУ

В Запорожской области операторы ударных дронов пресекли попытки контратак ВСУ, рассказали в Минобороны. С помощью воздушной разведки было выявлено скрытное передвижение бронетехники.

Бронированный автомобиль «Козак», двигавшийся по маршруту, был обездвижен дроном из засады, а затем уничтожен FPV-дронами. В ходе «свободной охоты» операторы ликвидировали еще один такой автомобиль и несколько броневиков «Хамви» вместе с десантом.

Удар по диверсантам

Российские морпехи пресекли действия диверсантов на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Информацию о малых группах ВСУ морпехи получили через радиоперехват. Движение групп отслеживали с беспилотников. Когда солдаты ВСУ подошли к заранее подготовленным схронам с оружием, по ним были нанесены удары дронами.

Операция в Белгородской области

Специалисты ПВО группировки войск «Север» перехватили украинские дроны в приграничье, рассказали в Минобороны. Радиолокационные станции определили цели еще над буферной зоной, после чего FPV-дроны уничтожили их методом дистанционного подрыва. Стационарные и мобильные расчеты уничтожают беспилотники еще на подлете к государственной границе.

Удар «Града»

В Харьковской области расчеты БМ-21 «Град» ликвидировали площадки, с которых запускались дроны для атак на Белгородскую область, сообщили в Минобороны. Позиции ВСУ были вскрыты ночью с помощью аппарата «Суперкам-S350».

После подтверждения данных артиллерия выпустила 40 снарядов по пунктам управления и пусковым точкам. Все цели были поражены.