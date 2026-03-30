ВС РФ нанесли удар по французским специалистам под Житомиром

Удар по авиабазе в Житомире поразил французских специалистов, обслуживающих истребители Mirage, нарушив также аэродромную сеть. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о том, что под удар российских БПЛА в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage. Под ударом оказалась авиабаза «Озерный».

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой обратил внимание на то, что переданная Киеву западная техника требует обслуживания, которое обеспечивают опытные специалисты.

«Эти специалисты - иностранцы, прибывшие на Украину вместе с Mirage и высокоточным оружием. Они контролируют подготовку и эксплуатацию, либо сами в этом деле участвуют», – пояснил он.

Генерал добавил, что в Польшу уже могли прибыть санитарные самолеты для вывоза иностранцев, но только через несколько дней окончательно станет ясно, сколько из них ранено.

«Я думаю, что удары достигли своей цели и не только вывели Mirage из строя, но и специалистов, которые их обслуживали. Самое главное здесь - аэродромная сеть, по которой были нанесены удары, откуда Mirage долго не смогут подниматься в воздух», – подытожил военный эксперт.

Напомним, что в феврале российские войска нанесли одну из самых сильных комбинированных атак на украинские тылы. Был зафиксирован групповой прилет баллистических ракет по военным аэродромам — в том числе и тем, на которых базируются иностранные истребители.