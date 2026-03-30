Ядерный ультиматум: зачем Иран пугает США выходом из ДНЯО

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал угрозу Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) инструментом давления на США и Израиль. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Член комиссии по нацбезопасности иранского парламента Алаоддин Боруджерди ранее заявил, что Тегеран всерьез рассматривает выход из ДНЯО. По мнению Перенджиева, Иран переходит к стратегии активного сдерживания, демонстрируя готовность ответить на агрессию «вплоть до начала ядерной войны».

«Такая риторика Тегерана - это определенное давление, чтобы американцы и израильтяне начали выполнять поставленные требования», - пояснил Перенджиев.

Как отмечал Боруджерди, власти Ирана считают, что членство в ДНЯО «в сложившихся обстоятельствах больше не актуально». Парламентарий подчеркивал, что страна не стремится к созданию ядерной бомбы, но и не собирается «соблюдать правила игры и одновременно подвергаться бомбардировкам».