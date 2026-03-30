Возможная гибель Нетаньяху и обман «Моссада»: главные новости о конфликте на Ближнем Востоке

Новая волна споров о том, жив ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, разгорелась в Сети. Aif.ru рассказал, что об этом известно и другие главные новости о конфликте на Ближнем Востоке.

Возможная гибель Нетаньяху

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен запустил опрос в соцсети о том, жив ли Нетаньяху. Один из комментаторов заявил, что премьер мертв — по его словам, он погиб еще 8 марта в результате ракетного обстрела, а самолет с ним все еще находится в Берлине.

«Волшебный самолет Нетаньяху стоит на стоянке в Берлине с начала войны. Позывной: OMM011. Приземлился более 4 недель назад», — добавил он.

Комментаторы также отметили, что сейчас речь Нетаньяху выглядит неестественно: изменился тон, премьер стал использовать непривычные для него формулировки. Они намекают, что политика может заменять двойник.

Сама теория заговора возникла благодаря тому, что с начала конфликта на Ближнем Востоке на его странице стали появляться видео, сгенерированные искусственным интеллектом. Нейросеть Grok подтвердила, что они являются дипфейком. Например, мир облетели кадры, на которых у Нетаньяху шесть пальцев.

Обман «Моссада» и фото с Эпштейном

Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что внешняя разведывательная служба Израиля «Моссад» привыкла обманывать мир.

«Философия "Моссада", основанная на принципе обмана. Финансирование терроризма (как в случае с 11 сентября), а затем разыгрывание роли жертвы и выгодополучателя», — заявила она.

Разгорается скандал и из-за всплывших снимков жены премьер-министра Израиля Сары и финансиста Джеффри Эпштейна. Кадр опубликовала хакерская группа Typhoon 404, которая получила доступ к секретным израильским источникам. Утверждается, что у них есть и другие кадры, однако они не публикуют их из-за «чрезмерно непристойного характера».