"Радиостанция Судного дня" передала сигнал со словом "Шейх"

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", 30 марта передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В публикации отмечается, что сигнал прозвучал в 13:01 мск и содержал набор символов, включая слово "Шейх"

. В последний раз станция выходила в эфир 26 марта, тогда в передаче прозвучало слово "Шмон". Еще один эфир был зафиксирован 19 марта — тогда можно было услышать слова "страх" и "катет".

По данным источника, с начала 2026 года активность радиостанции выросла по сравнению с прошлым годом. С 1 января по 15 марта в эфире прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 99.

Первое сообщение в 2026 году передали уже через 21 минуту после наступления Нового года, тогда прозвучало слово "глотание".

Как правило, УВБ-76 транслирует постоянный жужжащий сигнал, который иногда прерывается зашифрованными сообщениями, из-за чего станцию называют "Жужжалкой".