На Украине заявили о начале работы частной ПВО

На Украине начала работать частная противовоздушная оборона (ПВО). Об этом заявил заявил в Telegram министр обороны республики Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал Федоров.

По его словам, одна из частных компания подготовила свою группу ПВО и якобы сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Новые группы ПВО формируются еще на 13 украинских предприятиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности работы украинских специалистов ПВО и РЭБ на Ближнем Востоке. По его словам, в регионе они выполняют работу по защите инфраструктуры и мирных жителей.