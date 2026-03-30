«Пришлось убить»: как Герой России смог один два месяца удерживать оборону

Герой России Сергей Ярашев в одиночку целых два месяца держался в окружении наступавшего противника и передал ценные сведения сослуживцам, позволившие предотвратили прорыв обороны на Красноармейском направлении. Как он смог выжить, и кто ждал бойца дома, в материале «Царьграда».

Десятого января президент России Владимир Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина. Во время встречи тот рассказал президенту о «молодом парнишке из Самары», который в районе села Гришино удерживал позиции 68 дней и выполнил все поставленные задачи, прежде чем его смогли эвакуировать.

Президент России пообещал, что 21-летний Ярашев получит награду, соответствующую его подвигу. Также он заявил, что власти сделают все, «чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения».

Отслужив срочную службу, Сергей Ярашев остался в армии по контракту и в ноябре 2025 года был отправлен в зону СВО. Он служил рядовым в 51-ой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», воевал под позывным «Маэстро» на Красноармейском направлении.

Свой подвиг Сергей Ярашев совершил на первом же боевом задании. Он оказался отрезанным от основных сил своего подразделения, в мороз, без еды и надежного укрытия, без запаса боекомплекта. Но запретил себе падать духом, нашел убежище под разрушенным домом и 68 дней передавал информацию об украинских войсках сослуживцам.

Зеленский предложил России сдаться

Не менее пяти раз его атаковали штурмовики ВСУ, предлагали сдаться, во время одной из таких вылазок завязался стрелковый бой.

«Тройка заходила. Двоих мне пришлось убить, один убежал», – рассказал он.

При этом бойцы подразделения не бросила Сергея Ярашева. Все два месяца командование поддерживало с ним связь, ему присылали не только хлеб, воду и мины, но даже борщ и варенье, а когда он спал, над ним висел дрон и стерег его сон.

«Если бы не мое подразделение, я мог бы здесь не сидеть. Мне даже доставляли спальный мешок, зимнюю форму, два комплекта доставляли. Меня поддерживали максимально. Они по максимуму охраняют меня, чтобы ко мне противник не подошел. А я по максимуму докладывал, что вокруг происходит», – рассказал Герой России.

Выбирался с позиции рядовой в феврале, как только это стало возможным. При этом перед уходом он заминировал участок. Идти пришлось 9 км с обмороженными ногами, «продираясь» сквозь оптоволоконную леску от дронов, которой было обмотано все вокруг. Его отход прикрывал туман и координировали сослуживцы.

«Я иду, она ноги вся обвязывает. А я еще идти не могу. Я беру ее зубами – и грызу», - вспоминал Сергей Ярашев.

В итоге обе ступни пришлось ампутировать, сейчас бойца готовят к протезированию в Москве. Его возвращение через два месяца полной неизвестности стало настоящим чудом, как для мамы Татьяны Ивановны и брата, так и для его девушки. При этом местные власти уже сообщили, что семье Героя России дадут две квартиры: одну ему, вторую – матери.

По словам Татьяны Ивановны, она воспитывала сыновей одна после смерти мужа. Сергей позвонил ей первый раз 5 марта, сказал, что живой и вернулся. А 9 марта, на ее день рождения, подарил телефон

«Я тогда сказала: «Сынок, зачем? Ты вернулся – это и есть самый большой подарок». Телефоны и квартиры мне не нужны – просто хочу его снова увидеть», – рассказала она журналистам.

По словам матери, ее сын намерен жениться и вернуться на службу в беспилотные войска. При этом он запретил смотреть на его ноги.

Невеста героя Камила Шаталова, с которой они начали встречаться, когда учились в школе, все это время ждала его.

«Когда ей сообщили, что Сергей пропал, она расплакалась и сказала: "Мам, это всё". Мы вместе с ней переживали эти страшные два месяца тишины», – поделилась воспоминаниями Лилия Шаталова, отметив, что убедила дочь ждать, так как нет официальных данных, что ее жених погиб.

Камила Шаталова рассказала, что очень счастлива, что Сергей «сдержал свое обещание вернуться».

«Люблю его, несмотря на ранение. Я его не за конечности люблю, а просто за то, что он есть. Хочу всегда быть рядом с ним. Горжусь им бесконечно», - заявила она.

Первого мая Сергею Ярашеву исполнится 22 года. Впереди его ждут протезирование, реабилитация. Герой России планирует и дальше служить в армии и поступать в высшее военное учебное заведение.