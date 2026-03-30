Зеленский — о противобаллистических ракетах: у нас с этим дефицит
Украина испытывает дефицит противобаллистических ракет. Это признал глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, которые приводит издание «Новости.LIVE», представители Украины обсуждали поставки этих ракет в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании.
«Нас интересует противобаллистическая деятельность, вы знаете, что у нас с этим дефицит», — сказал Зеленский.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина может остаться без ракет из-за истощения арсеналов ПВО США.