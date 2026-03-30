ВС РФ готовят жесткий ответ за массовый налет дронов на Таганрог и Краснодар

Россия даст жесткий ответ на сегодняшний ночной налет дронов Вооруженных сил Украины, в результате которого пострадали жители Таганрога и Краснодара. Об этом заявил «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Сегодня ночью над российскими регионами были уничтожены 102 украинских дрона самолетного типа. В результате атаки в Таганроге один человек погиб, еще восемь получили ранения, в Краснодаре пострадали три человека.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой уверен, что ответ на такие действия Киева не заставит себя долго ждать.

Зеленский призвал Россию сдаться

«Ответ, как всегда, будет жестким: будут нанесены удары по военным объектам, по местам, откуда запускались дроны, по пунктам принятия решения, по пунктам управления дронами, и по всем объектам двойного назначения», – заметил он.

Напомним, что сегодня ночью в связи с атакой беспилотников ВСУ было закрыто как минимум 11 аэропортов.