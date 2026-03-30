Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Новоосиново Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделений группировки войск «Запад». Им также удалось нанести поражение четырем механизированным и одной аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районах шести населенных пунктов — Благодатовки, Синичино, Боровой Харьковской области, а также Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово Донецкой Народной Республики.

При боях на данном направлении потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли село Луговское в Запорожской области, где бои проводили подразделения группировки «Восток».