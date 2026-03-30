В Ираке рассказали о последствиях удара по авиабазе

Авиабаза имени Мухаммеда Алаа близ международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу, в результате чего был уничтожен самолет Ан-132 военно-воздушных сил арабской республики. Об этом сообщило иракское Минобороны.

Отмечается, что авиабаза подверглась обстрелу ракетами "Град", которые были выпущены с окраин Багдада. В результате атаки люди не пострадали, говорится в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что не потерпят никаких посягательств на безопасность и суверенитет Ирака, преследуемы будут все, кто попытается нанести ущерб стране.

Утром 30 марта иранское агентство Tasnim сообщило, что американский военный лагерь "Виктория" рядом с Багдадом в Ираке был атакован.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.