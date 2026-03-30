В Харьковской области в ходе боевых действий ликвидирован служивший в рядах ВСУ известный стендап-комик Артур Петров. Как сообщает aif.ru, его гибель подтвердил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Первой о ликвидации артиста заявила его супруга Екатерина. По ее словам, Петров подписал контракт с ВСУ в апреле 2025 года. Его направили в 43-ю отдельную механизированную бригаду. Подразделение оказалось в эпицентре боев в Харьковской области. Ликвидировали комика в районе Купянска-Узлового — по предварительной информации, причиной мог стать удар дрона.

«Российские Вооруженные силы освобождают Купянск-Узловой, потери ВСУ на этом участке катастрофические. Он мог использовать свои связи и скрыться за границей, но принял решение пойти служить в ВСУ, хотя мог воздержаться. Он погиб от ран при эвакуации. Ситуация вполне предсказуемая и ординарная, поскольку боевики ВСУ массово гибнут при различных обстоятельствах», — заявил Иванников.

Гибель стендап-комика в военной форме вызвала резонанс не только из-за его профессии, но и из-за символического подтекста. Иванников назвал произошедшее прямым сигналом для Владимира Зеленского.

«В этой очереди Зеленский может оказаться следующим среди таких же комиков-нацистов, погибших в этом бессмысленном сопротивлении», — отметил специалист.

Он также указал на пугающую для офиса Зеленского аналогию. Глава киевского режима начинал свою карьеру в том же цехе, что и погибший Петров. Они вышли из мира шоу-бизнеса и пришли к ненависти к России, однако для одного этот путь закончился смертью под Купянском.