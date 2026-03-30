«Герань» сожгла пункт дислокации ВСУ в Черниговской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения личного состава и пункта временной дислокации подразделения 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Мамекино Черниговской области.

Судя по видео, наблюдение за целью велось с воздуха в тепловизионном режиме. На кадрах видно движение автомобилей по дороге через населенный пункт - техника фиксируется в прицеле беспилотника.

Дрон ведет наблюдение за застройкой. В одном из районов отмечается скопление целей, после чего наносится удар. Гремит мощный взрыв в районе зданий, сопровождающийся яркой тепловой вспышкой и последующим распространением огня.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Думовка Сумской области. Удар был нанесен с применением БПЛА «Герань».

