После атак на порты в России отреагировали на решение Финляндии не сбивать дроны ВСУ

Военный корреспондент Андрей Коц прокомментировал решение Финляндии не сбивать проникшие в страну украинские дроны, подчеркнув, что это было сделано намеренно. Мнением он поделился в Telegram.

Он напомнил, что ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие на территорию Финляндии беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые упали в районе города Коувола, не были сбиты финскими властями, поскольку их не расценили как представляющие угрозу.

«По сути, военный деятель, отвечающий за безопасность финского неба, прямым текстом признал, что Финляндия открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ», — отметил Коц, подчеркнув, что высокопоставленный представитель страны НАТО впервые признал это, хотя это не было секретом.

По словам Коца, атаки дронов ВСУ по главным портам Ленинградской области, в том числе Усть-Луги, были совершены со стороны стран Прибалтики.

«Там, видимо, тоже не "увидели угрозы". (...) А если к ним залетит пара украинских F-16, им тоже дадут коридор, чтобы отработали по Ленинградской области?» — задался вопросом Коц.

В ночь на понедельник, 30 марта, над регионами России были сбиты 102 беспилотника. Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России.

Сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по территории России. По данным Telegram-канала Mash, речь шла об атаках на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.