После атак на порты в России отреагировали на решение Финляндии не сбивать дроны ВСУ
Военный корреспондент Андрей Коц прокомментировал решение Финляндии не сбивать проникшие в страну украинские дроны, подчеркнув, что это было сделано намеренно. Мнением он поделился в Telegram.
Он напомнил, что ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие на территорию Финляндии беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые упали в районе города Коувола, не были сбиты финскими властями, поскольку их не расценили как представляющие угрозу.
По словам Коца, атаки дронов ВСУ по главным портам Ленинградской области, в том числе Усть-Луги, были совершены со стороны стран Прибалтики.
«Там, видимо, тоже не "увидели угрозы". (...) А если к ним залетит пара украинских F-16, им тоже дадут коридор, чтобы отработали по Ленинградской области?» — задался вопросом Коц.
В ночь на понедельник, 30 марта, над регионами России были сбиты 102 беспилотника. Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России.
Сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по территории России. По данным Telegram-канала Mash, речь шла об атаках на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.