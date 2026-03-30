США в начале операции против Ирана, как пишет газета New York Times, впервые применили новую баллистическую ракету малой дальности PrSM. Она, по данным издания, поразила спортивный зал и школу в городе Ламард на юге страны.

Со ссылкой на военных экспертов и анализ изображений с места удара «New York Times верифицировало видео двух ударов в Ламарде». Также проанализированы съемки последствий ударов.

Журналисты NYT совместно с экспертами по вооружениям пришли к выводу: особенности оружия, взрывы, а также разрушения соответствуют баллистической ракете малой дальности. Ее полное название - "Высокоточная ударная ракета" (Precision Strike Missile) или PrSM.