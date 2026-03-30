«Безостановочный бой» и крупный штурм «азовцев»*: откровения известного дроновода

Ведущий пилот спецназа «Ахмат» с позывным «Канада» рассказал, как участвовал в непрерывных боях с нацистами из «Азова».

Отправился добровольцем

В мирной жизни у «Канады» все было хорошо: семья, маленькая дочка, своя фирма по производству мебели на заказ. С началом СВО он не мог оторваться от новостей с фронта.

«В сентябре, когда наши не удержали Красный Лиман, было много сообщений от бойцов и военкоров о том, что в русской армии не хватает людей — у противника живой силы намного больше. И я сразу решил: надо идти помогать», — рассказал дроновод.

Он решил стать добровольцем через «Ахмат». После небольшой подготовки в Чечне его направили в Кременную, к которой вплотную подошла линия фронта. Противник стоял у населенного пункта, который сдерживали ЧВК «Вагнер» и «Патриот». «Ахмат» направили в Серебрянский лес, где приказали окопаться. Они были единственным взводом на участке протяженностью в восемь километров, а передовая представляла собой большую «серую зону»,

«По сути, там шла война диверсионных групп: и наши, и вражеские постоянно лазили по двух-трехкилометровой ничейной зоне», — вспомнил «Канада».

Сперва боец был гранатометчиком, а после стал оператором БПЛА. До участия в боевых действиях он увлекался компьютерными играми и этот опыт оказался полезным — уже отработана мелкая моторика, имеется навык дистанционного управления. Обучение заняло пять минут — «Канаде» показали, как включать и выключать дрон, взлетать и садиться.

«У нас было два дрона "Мавик". Мне достался тот, который купил на свои деньги наш командир батальона Исмаил "Охотник". А на втором "летал" мой товарищ "Амур": в начале 2022 года он получил ранение и выплату за него потратил на "Мавик"», — рассказал боец.

Дрона было всего два на 40-километровый участок фронта, тогда как у противника имелся «целый аэродром». БПЛА осваивался методом проб и ошибок — летать приходилось «не как надо, а как получится», причем на гражданской «прошивке». У ВСУ уже имелась аппаратура для спуфинга — «Канада» помнит не один десяток случаев, когда он мог потерять свой «Мавик», но всякий раз каким-то чудом управление удавалось вернуть.

«Тогда еще не было "выносов" (антенн-усилителей), которые можно поднимать на деревья. Управлять БПЛА приходилось не из блиндажа, а с открытого места, с земли. Когда дрон улетал далеко, линия связи между ним и пультом проходила через множество деревьев, а деревья — это влага, она радионепроницаема. Из-за этого сильно ухудшался сигнал», — рассказал дроновод.

12 часов боя

Из-за плохого сигнала и небольшой дальности полета «Канаде» приходилось ходить на задания в «серую зону» вместе с разведкой. Однажды они столкнулись с диверсантами противника — завязался стрелковый бой. У солдата были опытные напарники, которые смогли ранить одного из украинцев и заставить их отступить. Командир группы решил их преследовать, однако с помощью дрона удалось выяснить, что у противника имеется крупный «опорник».

После отхода уже противник стал преследовать российских военных большими силами. Трижды пришлось отбивать вражеские накаты. Так дроновая разведка позволила группе избежать больших неприятностей.

После этого роль БПЛА только возрастала, а «Канаду» часто перебрасывали для поддержки российских военных с воздуха. Самый памятный бой случился 22 августа 2023 года — он длился 12 часов. Тогда был самый разгар украинского «контрнаступа». Напротив подразделения «Канады» стояла 3-я бригада «Азова»*. Правда, нацисты находились на второй и третьей линиях — в бой бросали «украинское военное мясо».

Само Серебрянское лесничество представляет собой искусственно посаженный лес, который делится на квадраты размером 500 на 500 метров. В одном из таких квадратов, занятых противником, штурмовой группе из шести человек удалось взять позицию, которая называлась «Паутина». «Канада» с дрона наблюдал обстановку и направлял военных по рации.

По плану на левом и правом флангах их должны были поддержать еще две группы штурмовиков, но вторая штурмовая группа почему-то в бой не пошла. Как и третья, которая должна была наступать на левом фланге. В итоге шестеро бойцов остались одни, а к «Паутине» устремились «азовские»* штурмовики. Дроноводы наводили артиллерию и сами делали сбросы, а среди нацистов было много погибших и раненых. Несмотря на это, они продолжали продвигаться.

Из шести российских военных четверо получили осколочные военные. Помочь бойцам неожиданно вызвался штурмовик «Ворон» из числа бывших заключенных. Он командовал группой эвакуации на другом участке фронта, однако узнав о ситуации по рации, вместе со своими бойцами без приказа выдвинулся на помощь.

Дроновод вел группу по лесу. «Ворона» ранило из пулемета в плечо, однако группа добралась до позиции и вытащила раненых, а военный остался защищать «Паутину».

«Увидев с дронов, что выводят раненых, "азовцы"* как с цепи сорвались. Пошла новая волна наступления по всему участку фронту. Их было как муравьев. Безостановочный бой шел уже 11 часов. У меня стало сводить кисти рук», — вспоминает «Канада».

Сам боец тогда находился в 300 метрах от «Паутины». Его группа сидела в укрытии, а сам «Канада» находился вне него — в блиндаже прервался бы сигнал с дрона. Боец сидел в небольшой яме глубиной примерно по пояс и управлял «Мавиком». Второй номер, «Левша», выносил под обстрелом дроны, заряженные ВОГами, и подменял «Канаду» за пультом, когда находившийся в воздухе дрон возвращался. В этот момент у операторы было около полторы минуты, чтобы размять пальцы.

Когда российские военные заметили, что к «Паутине» подходит около 20 «азовцев»*, то поняли, что огонь артиллерии нужно вести прямо по позиции.

«Либо мы сейчас их прямо на позиции поубиваем и наши, скорее всего, выживут, либо в любом случае погибнут". Началось выяснение: кто отдаст приказ, возьмёт на себя ответственность? И пока это решалось, наших пацанов в блиндаже закидали гранатами. После этого арта открыла огонь: половина "азовцев"* сразу же там погибли. Но наших пацанов уже было не воскресить», — рассказал «Канада».

Операцию признали успешной. Согласно радиоперехвату, за 12 часов боя противник потерял 120 солдат, тогда как потери ВС РФ составили всего 10 человек. Однако «Канада» уверен, что часть из них можно было спасти.

200 вылетов за двое суток

В октябре ВС РФ снова заняли «Паутину», а «Азов»* пошел в контратаку с двух сторон. Расчет «Канады» начал работать сбросами, когда первой группе противника оставалось около 50 метров до позиции. Бойцам удалось отогнать всех боевиков.

«Мы с "Левшой" тогда вообще не спали, работали днем и ночью нон-стоп. Я сидел на корточках на дне ямки, а пульт держал над собой на вытянутых руках, чтобы была связь. Слышу, в меня летит снаряд, заваливаюсь на бок: осколки прошли над ямкой – опять сажусь. Ты весь на стрессе и весь в пульте — и уже даже на прилеты особого внимания не обращаешь... Бывало, "Левша" меня силой стаскивал вниз за броник. И так 11 часов», — рассказал «Канада».

За двое суток почти непрерывного боя за «Паутину» расчет бойца совершил 200 вылетов и использовал около 400 ВОГов. При этом они находились от противника в каких-то 300 метрах – на расстоянии автоматного выстрела.

На третий день пехота ВСУ на штурм не пошла, а «Азов»* вызвал на место дроноводов, чтобы те подавили участок. «Канада» и «Левша» бегали с антидроновоым ружьем, которое им подарила певица Вика Цыганова. Для перехвата дрон должен был находиться в зоне прямой видимости на дистанции, а держать в «прицеле» ружья его нужно до тех пор, пока тот не упадет.

Плотные бои в Серебрянском лесу шли через день. За полтора года работы в Серебрянском лесничестве расчет «Канады» нейтрализовал 480 солдат противника — и это только те, что были подтверждены на видео.

