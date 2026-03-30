Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодар и Таганрог с территории, подконтрольной Украине.

По словам генерала, налет на Краснодар и Таганрог 30 марта в очередной раз доказывает «террористическую сущность киевского режима». Таким образом Украина делает все, что сорвать процесс переговоров о мирном урегулировании конфликта, полагает Липовой.

Он добавил, что в Краснодаре расположены несколько объектов Минобороны РФ, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают этот город как «лакомый кусок».

«Радиус действия этих беспилотников может достигать полутора тысяч километров. Поэтому их запускают с территории, подконтрольной киевскому режиму», — поделился Липовой.

30 марта губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что утром 30 марта беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет, жилые и социальные объекты также не пострадали. На месте работали оперативные службы.

В ночь на 30 марта очевидцы заявили, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане тоже слышали гул от мотора, насчитали около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. А в Краснодаре дрон врезался в жилую многоэтажку.