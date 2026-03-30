Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ

Генерал-майор Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии Тимо Херранен объяснил решение не сбивать упавшие в стране беспилотники, так как те не были признаны представляющими угрозу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию Iltalehti.

Ранее в районе города Коувола упали неизвестные БПЛА, которые финские силы противовоздушной обороны (ПВО) не стали сбивать. Генерал объяснил, что один из дронов был обнаружен и идентифицирован истребителем, однако решение об открытии огня принято не было. Уточняется, что это было также связано с тем, чтобы предотвратить возможный сопутствующий ущерб.

При этом министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Хельсинки относятся к этому инциденту очень серьезно – сразу после появлений БПЛА в воздушном пространстве государства компетентные службы оперативно отреагировали на ЧП.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предположил, что в стране скорее всего упали украинские беспилотники. Орпо назвал произошедшее "нарушением территориальной целостности страны".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов. По его словам, в стране существуют определенные протоколы. На практике компетентные органы сначала проверяют обстоятельства инцидента, а затем ВВС решают, что делать.